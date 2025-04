Tour of the Alps 2025: Ciccone e Frigo positivi per l’Italia, malessere per Tiberi

È una tappa importantissima in vista del Giro d’Italia. Si è concluso ieri il Tour of the Alps che ha visto trionfare l’australiano Michael Storer, mentre in chiave azzurra ci sono state luci ed ombre in questi cinque giorni. Sono state due le vittorie di tappa per il Tricolore: quella nella frazione d’apertura timbrata Giulio Ciccone e quella in solitaria nella terza frazione di Marco Frigo.

Proprio Ciccone è stato in casa Italia colui che si è comportato meglio in chiave classifica generale. La condizione è in crescita e la quarta piazza è positiva, ma, visto un livello non del tutto eccezionale, ci si poteva aspettare qualcosa di più rispetto ai 5′ di ritardo dal vincitore.

L’attesa era tutta per Antonio Tiberi, costretto però al ritiro a causa di problemi gastrointestinali nella seconda frazione. Il capitano in casa Bahrain-Victorious è diventato il veterano Damiano Caruso, sesto in graduatoria. Regolare, ma senza picchi, Davide Piganzoli, classe 2002 che ha chiuso undicesimo.