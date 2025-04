LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Tiberi, Ciccone e Piganzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of the Alps. L’edizione 2025 della storica corsa a tappe, la numero 48, inizia oggi e si concluderà venerdì 25 con l’arrivo a Lienz, per un totale di 746,9 chilometri. Gli appassionati potranno gustarsi quattro giorni di autentica battaglia che promettono colpi di scena a ripetizione.

La corsa inizia con la tappa San Lorenzo Dorsino- San Lorenzo Dorsino, 148,5 chilometri la lunghezza del percorso. Dopo la partenza un tratto in leggera salita conduce i corridori verso Andalo. Si attraversano, in rapida successione, la Val di Non e la Val di Sole per imboccare la lunga ascesa di Campo Carlo Magno, prima categoria di 14,4 chilometri al 6,2% di pendenza media. Si scende poi verso Pinzolo con una trentina di chilometri non eccessivamente faticosi che conducono a quello che potrebbe rappresentare il momento chiave di giornata. La scalata del Passo del Durone, seconda categoria di 6,3 chilometri al 7,8 di pendenza media, potrebbe creare una selezione significativa in vista degli ultimi chilometri, tutti in salita.

Un tracciato costantemente movimentato che non prevede arrivi in volata e prove contro il tempo concederà certamente la possibilità del riscatto a chi non sarà protagonista fin dall’inizio. Fondamentale però, per chi punta al successo, non accusare distacchi importanti per evitare di doversi prodigare in faticose rincorse.

Il Tour of the Alps rappresenta un test significativo, soprattutto per gli scalatori, in vista dell’imminente inizio del Giro d’Italia. Il canadese Derek Gee della Israel Premier Tech sembra essere il candidato principale per la conquista del successo finale. L’Italia può però giocarsi opzioni molto importanti in ottica classifica generale. Antonio Tiberi della Bahrain – Victorious e Giulio Ciccone puntano ad un ruolo da assoluti protagonisti con l’obiettivo di testare la gamba in vista della corsa rosa. Da seguire con grande interesse anche la performance di Davide Piganzoli della Team Polti VisitMalta.

La partenza della corsa è prevista alle 11:30. Vedremo a fine giornata chi sarà ad aggiudicarsi la vittoria e sarà il primo ad indossare la maglia di leader della classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!