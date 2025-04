Tommy Paul loda Joao Fonseca: “E’ un giocatore fantastico, arriverà molto in alto”

È finita al secondo turno l’avventura del brasiliano Joao Fonseca nel Masters1000 di Madrid. Il talentuoso tennista brasiliano è stato sconfitto dalla n.12 del mondo, Tommy Paul, che ha prevalso di esperienza in due tie-break, in grado soprattutto di rimontare da una situazione di svantaggio nel primo dei due tie-break citati.

Fonseca ha avuto le sue chance in entrambe le frazioni e nella gestione si sono visti un po’ i limiti del 18enne sudamericano. Tuttavia, come livello di tennis, quanto di buono si dice di lui è stato confermato. Un’idea espressa anche dallo stesso Paul, che ha potuto testare sul campo il peso della palla del classe 2006.

“È un giocatore fantastico. Sono sicuro che lo vedremo a lungo. Il livello è stato alto dall’inizio. Mi ha davvero messo in difficoltà. È stato presente in ogni singolo mio game di servizio e nel tie-break del primo set. Il mio servizio mi ha aiutato parecchio nel primo set. Sono contento di avercela fatta“, ha raccontato il californiano.

Un Fonseca che proverà a rifarsi in vista poi del grande evento sulla terra rossa, ovvero il Roland Garros. Vedremo se il brasiliano saprà esaltarsi sul red carpet parigino, o se anche in quella sede giocatori come l’americano gli faranno capire che c’è ancora da lavorare.