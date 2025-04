Tiro con l’arco: Italia, due secondi posti dalle squadre di compound. Giù dal podio il Mixed Team

Due podi a referto e un quarto posto che lascia comunque ben sperare sia per il prosieguo della stagione sia per le neo prospettive olimpiche pensando a Los Angeles 2028. La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco in quel di Auburndale, si conclude con buone indicazioni per il settore di compound dell’Italia.

Nelle gare a squadre, al maschile e al femminile, non arrivano gli acuti ma due positivi secondi posti. Il trio formato da Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan viene infatti battuto dagli USA (Lutz, Schaff, Sullivan) 225-218, mentre il terzetto femminile costituito da Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo viene regolato dal Messico (Becerra, Bernal e Quintero) con lo score conlusivo di 233-225.

Doppio secondo posto quindi, a cui si aggiunge il quarto posto del Mixed Team – che a LA 28 sarà gara olimpica – ottenuto da Michea Godano e Elisa Roner. Gli azzurri hanno intrapreso un intenso duello contro la Slovenia (Ellison, Jevsnik), vinto alla fine dai balcanici con lo score di 155-151.

Domani l’ultima giornata in Florida, in palio vi saranno i titoli individuali, di squadra e Mixed Team riservati agli specialisti dell’arco olimpico: l’Italia non sarà in gara in nessuna delle finali in agenda, ma sarà comunque l’occasione per capire quali arcieri saranno da tenere in considerazione in queste prime battute di 2025.