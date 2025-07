Tiro con l’arco, i risultati ed i podi di tutte le gare di ricurvo in Coppa del Mondo a Madrid

Va in archivio ufficialmente a Madrid la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Quest’oggi nella capitale spagnola sono andate in scena le fasi finali di tutte le specialità della divisione ricurvo, in cui non erano presenti rappresentanti italiani. Il circuito di World Cup si ferma adesso per qualche mese, lasciando spazio ai Mondiali di Gwangju (5-12 settembre) per poi tornare a metà ottobre con le Finali di Nanchino. Di seguito tutti i risultati ed i podi delle gare di ricurvo in Coppa del Mondo a Madrid.

Ricurvo maschile individuale

1. Matias Grande (Messico)

2. Baptiste Addis (Francia)

3. Kim Je Deok (Corea del Sud)

Ricurvo maschile a squadre

1. Francia

2. Stati Uniti

3. Corea del Sud

Ricurvo femminile individuale

1. Kang Chaeyoung (Corea del Sud)

2. Hsu Hsin-Tzu (Taiwan)

3. Li Jiaman (Cina)

Ricurvo femminile a squadre

1. Corea del Sud

2. Cina

3. Stati Uniti

Ricurvo Mixed Team

1. Stati Uniti

2. Corea del Sud

3. Taiwan