Tiro con l’arco: Italia a caccia di segnali positivi nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025

Dopo una lunga stagione indoor, il tiro con l’arco internazionale è pronto a tornare all’attività all’aperto, quella più importante: da domani inizierà infatti sui campi di gara di Auburndale, in Florida, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025.

L’Italia, che sarà presente con 12 rappresentanti, 6 di arco olimpico e 6 di arco compound, va a caccia di segnali positivi all’interno di una stagione di inevitabile e fisiologica ricostruzione, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, che vivrà il suo culmine nei mondiali settembrini di Gwangju, nell’iconica Corea del Sud.

Nell’arco olimpico, in una kermesse che complessivamente al via oltre 200 arcieri in rappresentanza di 35 nazioni diverse, occhi puntati inevitabilmente sul “capitano” azzurro Mauro Nespoli, su Federico Musolesi e al femminile su Chiara Rebagliati e Vanessa Landi; senza dimenticare Matteo Borsani e Roberta Di Francesco che completeranno i terzetti per le gare a squadre.

Capitolo compound: l’Italia si presenta con una formazione competitiva a tutti i livelli. Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea Godano al maschile, così come l’ascendente Elisa Roner, l’eterna Marcella Tonioli e la solida Giulia Di Nardo al femminile possono giocarsela con tutti sin da subito.

Sarà importante partire bene con i ranking round che determineranno poi i tabelloni delle varie competizioni. Nessuna freccia dovrà essere lasciata al caso, perché è da qui che riparte la strada verso Los Angeles 2028.