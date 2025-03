In questa intervista, Alice Liverani e Michele Cassano intervistano Mauro Nespoli, uno dei migliori arcieri italiani di sempre . Classe 1987, appartenente al gruppo sportivo dell’Aeronautica, Mauro ha conquistato numerosi successi internazionali, tra cui 4 medaglie mondiali , l’Argento a squadre a Pechino 2008 , l’Oro olimpico a squadre a Londra 2012 e l’Argento individuale a Tokyo 2020 . Con Parigi 2024 in vista, sarà la sua quinta Olimpiade, un traguardo straordinario! In questa chiacchierata, Mauro ci racconta le emozioni legate alle sue medaglie olimpiche e svela quale sia quella che ha il valore più speciale per lui. Parlerà anche di come è iniziato il suo percorso, inseguendo il mito di Robin Hood, ma con l’obiettivo di vincere le Olimpiadi . Scopriremo insieme come lavora sulla concentrazione e l’aspetto mentale per mantenere la calma nei momenti più cruciali. Inoltre, Mauro condivide i segreti del suo allenamento e ci svela quanto la tecnologia ha cambiato il tiro con l’arco moderno. Un’intervista imperdibile con un vero campione che ha scritto la storia dello sport italiano! ✨