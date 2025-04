Tiro a segno, l’Italia salta la tappa di Coppa del Mondo di Lima

Continua in Sudamerica la stagione di Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: archiviata la prima tappa, andata in scena a Buenos Aires, in Argentina, il secondo appuntamento si svolgerà da martedì 15 a lunedì 21 aprile in Perù, a Lima.

L’Italia, che in Argentina era stata presente con il settore maschile della pistola, cogliendo il podio con Riccardo Mazzetti da 25 metri, oltre alle finali centrate da Massimo Spinella nella stessa specialità e da Paolo Monna nella gara da 10 metri, non sarà della partita in Perù.

La Cina spera di ripetere i successi centrati a Buenos Aires, e si presenterà a Lima con i 3 vincitori della prima tappa, ovvero Hu Kai (pistola ad aria compressa 10 m maschile), Sun Yujie (pistola sportiva 25 m femminile) e Wang Zifei (carabina ad aria compressa 10 m femminile), e con le 2 coppie vincitrici delle prove miste.

Grandi ambizioni anche per l’India, che a torna a Lima con i 4 vincitori della prima tappa, ovvero Sift Kaur Samra (carabina sportiva 3 posizioni 50 m femminile), Vijayveer Sidhu (pistola automatica 25 m maschile), Inder Singh Suruchi (pistola ad aria compressa 10 m femminile) e Rudrankksh Patil (carabina ad aria compressa 10 m maschile).

L’unica gara di Buenos Aires non vinta da tiratori cinesi o indiani era stata quella della carabina libera 3 posizioni 50 m maschile, andata al magiaro Istvan Marton Peni, il quale, dopo aver centrato il settimo successo in Coppa del Mondo in carriera nella tappa argentina, sarà in gara anche a Lima.