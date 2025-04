Tiro a segno, a Lima India 1 si impone nella pistola mista. Sul podio due coppie cinesi

Prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Lima, in Perù, alla quale ha deciso di non prendere parte l’Italia: dopo le prove individuali, andate in scena ieri, nella pistola ad aria compressa da 10 metri oggi è la volta della gara a coppie miste.

Il duello per il primo posto premia India 1 di Inder Singh Suruchi e Saurabh Chaudhary, che regolano per 17-9 Cina 2 di Yao Qianxun ed Hu Kai. La coppia cinese inizia meglio ed arriva a metà prova in vantaggio per 8-4, ma nella seconda parte di gara c’è il veemente ritorno degli indiani, che ribaltano l’incontro con un parziale di 13-1 e vincono per 17-9.

La sfida per il gradino più basso del podio premia Cina 1 di Ma Qianke e Zhang Yifan, che si impongono con il netto score di 16-6 su India 2 di Manu Bhaker e Ravinder Singh. I cinesi scavano subito un solco notevole e giungono a metà gara sull’8-2, gli indiani provano a restare aggrappati al match fino al 6-10, ma Cina 1 non concede più nulla e chiude i conti sul 16-6.