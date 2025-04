Tiro a segno, Matej Rampula trionfa nella pistola automatica in Perù

Continua la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, alla quale ha scelto di non prendere parte l’Italia, in corso a Lima, in Perù: nella giornata odierna in programma una sola finale, quella della pistola automatica da 25 metri maschile, che viene vinta dal ceco Matej Rampula.

In finale il duello conclusivo viene vinto dal ceco Matej Rampula, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera il cinese Su Lianbofan con lo score di 30-27. Sale sul terzo gradino del podio il tedesco Christian Reitz, eliminato allo shoot-off da Su a quota 24/35.

Quarta posizione per l’altro cinese Zhu Haojie, che esce di scena dopo uno spareggio a tre con Rampula e Reitz a quota 21/30. Quinta piazza per l’altro teutonico Emanuel Mueller, uscito allo shoot-off con Su con 17/25, infine chiude al sesto posto il padrone di casa peruviano Kevin Luis Altamirano Farfan, eliminato con 12/20.