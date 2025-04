Taekwondo: una buona Italia conquista nove piazzamenti sul podio allo Spanish Open

Un fine settimana importante per la Nazionale italiana di takwondo. Una folta rappresentazione della squadra azzurra ha infatti conquistato complessivamente nove medaglie in quel di Alicante, città che ha ospitato lo Spanish Open. Grande il lavoro complessivo dei nostri ragazzi, capaci di portare a casa due primi posti, due piazzamenti d’onore e cinque sul gradino più basso del podio.

A trionfare è stata Giada Al Halwani, abile a sconfiggere in finale la britannica Smith nella categoria -57 kg oltre che Teodoro Del Vecchio, combattente che ha avuto la meglio in rimonta sul padrone di casa Arillo, vincendo così la prova dei -58 kg.

Bene poi Elisa Bertagnin, seconda nella categoria -56 kg, oltre che per Mattia Molin (+87 kg), entrambi superati all’ultimo atto da atleti di casa. A questi si aggiungono i terzi posti raccolti da Lucia Pezzolla (-57 kg), Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-49 kg), Ludovico Iurlaro (-63 kg) e Christian Santinelli (-63 kg).

In virtù dei risultati ottenuti, l’Italia ha conquistato il secondo posto nella classifica generale, oltre che il terzo in quella individuale maschile e individuale femminile. Ottimi segnali in vista del futuro.