Dopo una prima giornata intensa, il PalaTiziano di Roma ha ospitato il secondo giorno dei Campionati Italiani Cadetti 2025, con i cadetti maschili delle cinture rosse impegnati nella corsa al titolo tricolore. Tecnica, determinazione e strategia hanno caratterizzato ogni incontro, con giovani atleti pronti a dimostrare il proprio valore sino alle Finali. Il livello della competizione continua a crescere, confermando il taekwondo giovanile italiano come una realtà solida e in continua evoluzione. L’energia sugli spalti ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente, con tifosi e appassionati che hanno sostenuto gli atleti in ogni fase della competizione. Guarda gli highlights della giornata e rivivi i momenti più emozionanti.