Taekwondo, Dennis Baretta vola in semifinale agli Europei! Già certa la prima medaglia azzurra

Buone notizie per l’Italia al termine della sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dennis Baretta ha raggiunto infatti la semifinale nella categoria -68 kg, regalando alla spedizione azzurra la certezza della prima medaglia in questa rassegna continentale.

Il ventunenne nativo di Aprilia, già vincitore degli European Games 2023, si è garantito un piazzamento sul podio e a questo punto proverà ad inseguire il titolo europeo. Baretta ha affrontato un percorso ricco di insidie nelle eliminatorie, vincendo tre incontri consecutivi al terzo round nell’ordine contro il lussemburghese Sekou Coulibaly, il tedesco n.4 del seeding Emre Cavusman e l’ungherese Levente Mark Josza.

Sfuma invece l’obiettivo della medaglia per gli altri tre italiani in gara oggi, tutti eliminati ai quarti di finale quando mancava un solo successo per entrare in zona podio. Grandi rimpianti soprattutto nei -67 kg per Giulia Maggiore, che ha sperperato un vantaggio di 5 punti a 30″ dal termine dell’ultimo round venendo rimontata e battuta per 12-8 dalla montenegrina Andrea Berisaj.

Torneo positivo e buon quinto posto in un evento di categoria G4 per Mattia Molin, sconfitto in due riprese dal formidabile britannico vice-campione olimpico in carica dei pesi massimi Caden Cunningham. Stesso piazzamento finale nei -46 kg per Elisa Bertagnin, regolata ai quarti dall’israeliana Rivka Bayech.