Taekwondo: Italia, 5 podi al Serbia Open! Andrea Conti e Giada Al Halwani chiudono al 2° posto

Dai tatami di Belgrado arrivano buone notizie per l’Italia del taekwondo. Impegnata nel Serbia Open, torneo di classificazione G1, la squadra azzurra ha raccolto ben 5 podi.

I risultati di maggior spicco sono stati quelli di Andrea Conti e Giada Al Halwani. Il toscano, interprete dei -58 kg, si è issato sino al 2° posto della sua categoria venendo fermato solo dall’astro nascente turco Badem Yousuf nel suo importante percorso, mentre la marchigiana – nei -57 kg al femminile – ritrova un risultato internazionale dopo diverso tempo riuscendo a cogliere ben 4 vittorie di fila prima di cedere nell’atto conclusivo.

Poi i tre terzi posti. Quello di Giuseppe Foti è legato al piazzamento di Andrea Conti, sempre nei -58 kg al maschile: i due, facenti parte della stessa categoria di peso, si sono affrontati in semifinale nella stessa parte di tabellone, con Conti capace di superare il turno e con Foti comunque in grado di atterrare sul gradino più basso del podio.

Successivamente da riportare ci sono i risultati di Christian Santinelli, nei -63 kg, e Angelo Mangione, nei -74 kg, con quest’ultimo in grado di dare continuità al risultato del Dutch Open dello scorso mese.

Lo staff tecnico azzurro si dice soddisfatto dei risultati ottenuti, in un anno che porterà poi ad ottobre a vedere l’Italia impegnata nei Campionati Mondiali 2025, in programma in Cina.