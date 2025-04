Sport in tv oggi (mercoledì 2 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tanti tornei della settimana: ATP 250 a Bucarest, Marrakech e Houston; WTA 500 a Charleston e WTA 250 a Bogotà. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’Attraverso le Fiandre in versione maschile e femminile.

Sul fronte delle discipline invernali proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno per l’Italia contro Canada e Austria, poi una ricchissima serata di basket e di calcio con Milan-Inter (semifinale d’andata della Coppa Italia) e varie partite di tornei esteri per rimpinguare il menu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 2 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 2 aprile

03.00 CURLING (Mondiali) – Undicesima giornata: Canada-Italia, Austria-Cina, Giappone-Germania, Cechia-USA (diretta streaming su The Curling Channel)

09.00 NUOTO – Criteria 2025, sessione mattutina (diretta streaming su www.dailymotion.com/video/x9gfmua)

09.30 SCI ALPINO (Campionati Italiani) – Discesa libera maschile/femminile in Val di Fassa (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TENNIS – ATP 250 Bucarest, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Gasquet (secondo match dalle ore 10.00 e non prima delle ore 11.30)

12.25 CICLISMO – Attraverso le Fiandre (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.15; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.15)

13.00 TENNIS – ATP 250 Marrakech, primo/secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Boyer (primo turno, ore 13.00)

14.00 SNOOKER – Tour Championship, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.40 CICLISMO FEMMINILE – Attraverso le Fiandre (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.55)

14.00 VELA – Trofeo Princesa Sofia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 NUOTO – Criteria 2025, sessione pomeridiana (diretta streaming su www.dailymotion.com/video/x9gfmua)

16.00 GOLF FEMMINILE – Augusta Masters, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 19.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 19.30)

17.00 CURLING (Mondiali) – Dodicesima giornata: Scozia-Svizzera, USA-Svezia, Norvegia-Canada, Corea del Sud-Giappone (diretta streaming su The Curling Channel)

17.00 TENNIS – WTA 500 Charleston, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.15 in alternanza con il torneo di Bogotà; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 TENNIS – WTA 250 Bogotà, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.15 in alternanza con il torneo di Bogotà; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 VOLLEY (CEV Cup, finale d’andata) – Asseco Resovia-Ziraat Bank Ankara (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurocup) – Bahcesehir-Gran Canaria (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff) – Gara-2, Battipaglia-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff) – Gara-1, Venezia-Faenza (diretta streaming su Flima Tv)

19.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Marsiglia-Novi Belgrado, Olympiacos-Jadran (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 BASKET (Serie A2) – Urania Milano-Udine (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 SNOOKER – Tour Championship, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurocup) – Valencia-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff) – Gara-1, Campobasso-San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff) – Gara-1, Scrivia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup, finale di ritorno) – ESB Villeneuve-Ferrol (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.45 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Leicester (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Ipswich (diretta tv Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Aston Villa (diretta tv Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Brentford (diretta tv Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Crystal Palace (diretta tv Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Coppa di Germania, semifinale) – Stoccarda-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, semifinale d’andata) – Milan-Inter (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Coppa di Francia, semifinale) – Cannes-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 TENNIS – ATP 250 Houston, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.15 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, Tennis Tv)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Farense (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Coppa del Re, semifinale di ritorno) – Atletico Madrid-Barcellona (diretta tv su Telelombardia; diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

22.00 CURLING (Mondiali) – Tredicesima giornata: Germania-Svezia, Scozia-Norvegia, Cina-Cechia, Italia-Austria (diretta streaming su The Curling Channel)

