Dove vedere in tv Milan-Inter, Coppa Italia calcio 2025: orario, programma, streaming

Il derby di Milano in Coppa Italia è alle porte. Messesi alle spalle le rispettive partite di campionato, Milan e Inter sono pronte a tornare in campo per la stracittadina meneghina.

Da una parte la squadra di Conceição dall’altra quella di Inzaghi, con la seconda favorita dai pronostici, anche se nei 3 incroci di quest’anno non è mai riuscita a superare i cugini, che si portati a casa anche la Supercoppa qualche mese fa in Arabia Saudita nel confronto vinto 3-2 in rimonta.

Chi la spunterà indirizzando l’eliminatoria? La parola al campo, unico giudice supremo in una battaglia verso la finalissima che si disputerà su 180 minuti.

La semifinale d’andata fra Milan e Inter si giocherà allo stadio San Siro di Milano. Il match, con calcio d’inizio alle 21.00, sarà visibile in diretta tv su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la cronaca del match al termine della gara.

CALENDARIO COPPA ITALIA 2025

Mercoledì 2 aprile

Ore 21.00 Milan-Inter, diretta tv Canale 5

PROGRAMMA MILAN-INTER : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity