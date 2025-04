ATP Montecarlo 2025, quando giocano gli italiani oggi. Orari esatti, ordine delle partite, tv

Il Masters 1000 di Montecarlo 2025 sta entrando definitivamente nel vivo, infatti oggi andranno in scena già alcuni match di secondo turno del tabellone principale ed è previsto dunque l’esordio di qualche big che può ambire al titolo sulla terra battuta monegasca. Tra questi spicca sicuramente il numero due al mondo Alexander Zverev, che comincia il suo cammino nel Principato affrontando l’azzurro Matteo Berrettini in un match da brividi.

Il tedesco ed il romano, non più tardi di quattro anni fa, si sono sfidati addirittura nella finale di un altro evento ATP 1000 sul rosso, in quel di Madrid. Berrettini non sarà l’unico tennista italiano in campo oggi al Country Club di Montecarlo, infatti è previsto il debutto nel torneo (primo turno) di Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Pedro Martinez e di Flavio Cobolli contro il serbo Dusan Lajovic.

La partita di Berrettini verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (e poi su Sky Sport 255 se il match dovesse protrarsi oltre le ore 19.30), mentre gli incontri di Sonego e Cobolli saranno visibili sul canale Sky Sport Tennis. Tutte le sfide saranno disponibili in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIANI ATP MONTECARLO 2025

Martedì 8 aprile

Ore 11.00 Lorenzo Sonego-Pedro Martinez

2° match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli-Dusan Lajovic*

*In precedenza Sonego-Martinez

3° match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini-Alexander Zverev**

**In precedenza Jarry-Dimitrov e Rune-Borges

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 19.30), Sky Sport 255 (dalle 19.30 in poi) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per le sfide degli italiani.