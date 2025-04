Sollevamento pesi, Toko Kegne si conferma campionessa d’Europa! Bronzo per la rivelazione Tarquini

Arrivano ancora medaglie per l’Italia da Chisinau, città della Moldavia che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi. Nella -89 kg Lorenzo Tarquini ha infatti conquistato un meraviglioso bronzo, maturato grazie ad una seconda parte di gara davvero eccezionale. Si tratta di un segnale davvero positivo per i nostri colori, proprio nella categoria in cui a dettare legge è stato Nino Pizzolato. La bandiera tricolore ha poi sventolato anche per Genna Toto Kegne, ancora una volta Regina della -76 kg femminile.

Una partenza modalità “diesel” per il nostro portacolori, il quale ha terminato lo strappo alzando la misura di 157 kg ed ottenendo così la quinta piazza provvisoria. Ma nello slancio il pesista in forza alle Fiamme Oro è letteralmente salito di colpi, tirando su 196 kg (bronzo di specialità) arrivando così a 353 kg di totale, validi per il gradino più basso del podio. A vincere è stato invece il tedesco Raphael Friedrich, abile a prendere il largo nel secondo segmento arrivando al totale di 376 kg (171 kg+205 kg) precedendo così l padrone di casa Marin Robu, argento con 375 kg (173 kg+202 kg).

Poi, in serata, è arrivata la gioia del secondo oro consecutivo firmato Genna Toko Kegne. Anche in questo caso l’inizio non è dei migliori, con l’azzurra molto contratta nella prova di strappo, dove è scivolata fuori dalla top 3 alzando “solo” 100 kg al primo tentativo, rimanendo però ai piedi del podio. Ma la tigre azzurra non si è arresa, confezionando l’attacco nello slancio dove, con una prova di forza, ha sollevato 133 kg (primo posto di specialità) chiudendo i giochi a 233 kg totali, due misure in più rispetto all’armena Anna Amroyan, seconda con 231 kg precedendo l’israeliana Celia Gold, terza con 230 kg.

Termina dunque con due ori e un bronzo l’avventura della spedizione azzurra in Moldavia. Adesso per gli azzurri sarà il tempo di focalizzarsi sui prossimi impegni stagionali.