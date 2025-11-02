Sollevamento pesi: Toko Kegne trionfa agli Europei U23, bronzo per Tarquini

Genna Toko Kegne ancora Regina. L’azzurra ha confermato la sua superiorità continentale, vincendo nuovamente la medaglia d’oro nella categoria -77 kg ai Campionati Europei 2025 Under 23 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in quel di Durazzo (Albania).

Prestazione di carattere magistrale quella dell’atleta, autrice di una prova di strappo viziata da due alzate non valide. Al primo tentativo la nostra portacolori ha tentato di tirare su 100 kg, per poi riuscirci nella seconda chance prima di mancare l’appuntamento con i 105 kg valido per la quarta moneta. Poi, nello slancio, Genna ha risalito la china portando in pedana tutto il suo cuore.

Nella fattispecie la pesista si è presentata davanti al bilanciere con una misura di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, ovvero 131 kg. Nella prima alzata però la nativa di Yaoundé si ferma in accosciata, replicando l’errore anche nel secondo tentativo rischiando concretamente di uscire fuori gara: spalle al muro però l’azzurra gira il bilanciere correttamente, per poi tirarlo su con fermezza, guadagnando il totale di 231 kg valido per il titolo europeo. Al secondo posto si è invece posizionata l’ucraina Irina Dombrovska, la quale ha raccolto 230 kg (108 kg+122 kg) precedendo la britannica Isabella Brown, piazzatasi sul gradino più basso del podio con 227 kg (101 kg+ 126 kg).

Da segnalare poi anche il bronzo di Lorenzo Tarquini nella categoria -88 kg maschile U23 ottenendo l’argento di strappo con 161 kg, alzati a seguito di una progressione pulita partita con 153 kg e proseguita con 157 kg. Nello slancio è invece arrivato un altro terzo posto: dopo aver aperto con 190 kg, l’azzurro ha poi realizzato un bel sollevamento di 193 kg sbagliando però l’ultima chance, contrassegnata dalla misura di 197 kg.

Alla fine il totale dirà 354 kg, due lunghezze meno del georgiano Manuchar Gagokhia, argento con 356 kg (160 kg+196 kg) alle spalle del connazionale Zurab Mskhaldadze, oro di un soffio con 357 kg (161 kg+196 kg).