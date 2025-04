Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: sette azzurri in Moldavia

Saranno sette gli atleti che rappresenteranno l’Italia agli Europei senior 2025 di sollevamento pesi, in programma in Moldavia da lunedì 14 aprile: gli azzurri sono partiti per la rassegna continentale assieme al direttore tecnico Sebastiano Corbu.

Sono stati convocati per la rassegna continentale Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez e Lorenzo Tarquini. Gli azzurri saranno seguiti anche dai tecnici Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Matteo Orecchini.

Le parole al sito federale del direttore tecnico Sebastiano Corbu: “Tutti gli atleti hanno la possibilità di fare la qualifica olimpica e tutti possono lottare per conquistare questo obiettivo. Sono orgoglioso di tutti quanti, di chi parteciperà a questi Europei e di chi è in fase di recupero da qualche infortunio e inizierà il suo percorso a breve“.