Calendario sollevamento pesi 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il lungo percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 comincia con delle novità importanti per il sollevamento pesi, che ha deciso di effettuare sostanziali modifiche alle varie categorie di peso (riducendole innanzitutto da 10 a 8 per genere). Dal 1° giugno 2025 le competizioni internazionali senior e junior accoglieranno le seguenti categorie: 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, 110 kg e +110 kg al maschile; 48 kg, 53 kg, 58 kg, 69 kg, 77 kg, 86, +86 kg al femminile.

Prima di quella data andranno in scena però due eventi importanti come i Campionati Europei di Chisinau (13-21 aprile) ed i Mondiali Junior/Youth di Lima (30 aprile-5 maggio), che avranno dunque ancora il programma gare degli ultimi anni. La manifestazione più attesa dell’anno arriverà poi dal 3 al 12 ottobre (con le nuove categorie di peso già in vigore) con i Mondiali in Norvegia.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di sollevamento pesi previsti nel 2025.

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI 2025

13-21 aprile Europei – Chisinau (Moldavia)

30 aprile-5 maggio Mondiali Junior e Youth – Lima (Perù)

14-15 giugno Campionati Italiani Assoluti di Specialità – Sede da stabilire

2-10 agosto Europei Youth e U15 – Polonia (località da stabilire)

4-12 settembre Europei Junior e U23 (Albania)

3-12 ottobre Mondiali – Forde (Norvegia)

13-14 dicembre Campionati Italiani Assoluti – Sede da stabilire