Sollevamento pesi, l’Italia comincia agli Europei 2025 un nuovo ciclo con all’orizzonte Los Angeles 2028

Da domenica 13 a lunedì 21 aprile Chisinau (in Moldavia) ospiterà i Campionati Europei di sollevamento pesi 2025, primo grande evento internazionale della stagione post-olimpica. Questa sarà l’ultima edizione della rassegna continentale assoluta con le categorie di peso che hanno contraddistinto i precedenti due cicli olimpici, visto che a partire dal 1° giugno entrerà in vigore la riorganizzazione dei limiti di pesoverso i Giochi di Los Angeles 2028.

Si preannuncia dunque un evento di transizione, in cui verranno assegnati nel complesso venti titoli europei (dieci per genere) senza considerare le medaglie di specialità. L’Italia si presenterà nella capitale moldava con un gruppo molto giovane, dovendo fare i conti per diversi motivi con alcune grandi assenze come quelle di Nino Pizzolato, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Giulia Imperio.

Presenti nella spedizione tricolore a Chisinau tre medagliati della precedente edizione degli Europei, tutti in grado di giocarsi nuovamente un posto sul podio di totale e delle due specialità: Oscar Reyes Martinez (campione uscente) nei -81 kg, Genna Toko Kegne (tre ori a Sofia 2024) nei -76 kg e Celine Delia (argento europeo senior nel 2024) nei -55 kg.

Chance di medaglia anche per Lucrezia Magistris nei -59 kg, mentre proveranno ad avvicinare o migliorare i personali Lorenzo Tarquini (-89 kg), Martina Chiacchio e Chiara Piccinno (-64 kg), Giulia Miserendino (-71 kg) ed i giovanissimi Greta De Riso (-59 kg) e Christian Di Maria (-55 kg), rispettivamente classe 2006 e 2010.