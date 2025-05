Sollevamento pesi: De Riso ottava ai Mondiali Junior! Buona prova per Di Marzio e D’Innocenzo

Buoni segnali da Greta De Riso ai Campionati Mondiali Junior/Youth 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Lima, in Perù. L’azzurrina ha infatti terminato all’ottavo posto la gara riservata alla categoria -59 kg Junior, ben comportandosi in una prova tutt’altro che banale.

Nello specifico la pesista ha alzato 88 kg di strappo, tirando poi su 105 kg nello slancio per 193 kg totali. A salire sul gradino più alto del podio è stata invece la thailandese Saetia con 211 kg complessivi, precedendo la colombiana Torres Gomes (206 kg) e l’argentina Casadevali con 204 kg.

Interessante prestazione poi per Samuele Di Marzio, il quale si è accomodato al quarto posto nel gruppo B riservato alla categoria -81 kg Junior, sollevando un totale di 294 kg, maturati grazie ai 133 kg del primo segmento ed ai 161 kg del secondo.Per il piazzamento definitivo si dovrà invece attendere il gruppo A, di scena questa notte.

Da menzionare infine anche quanto fatto da Ludovica D’Innocenzo, in lizza nel gruppo C della categoria -64 kg Youth, dove ha ben figurato alzando 84 kg di strappo, 90 kg si slancio per 174 kg totale. Misura valida per la sesta piazza di categoria.