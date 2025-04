Softball: in Serie A1 Bollate e Saronno brillano nel venerdì

Va subito chiarito: questa, per il softball, non è una giornata felice. Rovigo-Bologna, infatti, non si disputa per una ragione tragica: la scomparsa di Alice Morelli, giocatrice e allenatrice delle giovanili delle Blue Girls. Un evento per il quale ogni parola è dura da trovare, e per il quale tutto il softball si è stretto attorno alla società bolognese e agli affetti di Alice.

Per quel che riguarda il fatto sportivo della quinta giornata, sono tre i doppi confronti disputati. Per Bollate tutto facile contro Parma: MKF vincente per 0-9 nella prima partita, interrotta per manifesta al quinto inning, e per 0-16 nella seconda, che si ferma dopo tre riprese sempre per lo stesso motivo.

C’è più interesse per Saronno-Castellana, con l’Inox Team costretta agli straordinari in gara-1 dove i fuochi d’artificio del terzo inning portano la questione sul 4-4. Le Thunders colpiscono con Gamba (singolo da 2 RBI) e Mihara (singolo da due punti), risponde Saronno con Peterson (doppio da un punto) e Bartoli (fuoricampo da tre). Nel quinto inning solo homer di Saviola e poi altro fuoricampo da due di De Luca: 7-4 Saronno, che nonostante un singolo da due punti di Zumerle, chiude la pratica sull’8-6 con un altro singolo di Saviola. Più dominata da parte dell’Inox Team gara-2, che si chiude sul 7-0.

Tra Caronno e Collecchio finisce 6-5 gara-1, che peraltro non ha nemmeno conclusione al settimo inning, ma al nono, dopo tantissima incertezza, molto di esaltante nelle prime fasi e tanto di attenzione difensiva nelle restanti fino al momento decisivo rappresentato dalla valida di Ambrosi nella nona ripresa. Per la Bertazzoni rivincita immediata in gara-2, con un 2-11 che non lascia spazio a troppe interpretazioni.