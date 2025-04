Lutto nel softball: è morta Alice Morelli, giocatrice e allenatrice delle Blue Girls Pianoro. Aveva 23 anni

Una giornata terrificante per il softball italiano. Oggi, venerdì 25 aprile, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Alice Morelli, ventitreenne in forza alla formazione Blue Girls di Pianoro, squadra militante nel Campionato di Serie A1. La notizia è arrivata nella mattinata odierna, dopo due giorni di estenuante ricerca.

Il 23 aprile infatti l’atleta aveva fatto perdere le sue tracce lasciando il telefono a casa, dettaglio che ha non poco allarmato amici e famigliari. Il corpo di Alice è stato trovato nel bolognese, in zona San Ruffillo, vicino alla rotonda del Dazio, luogo in cui era stata avvistata una delle ultime volte. Al momento gli inquirenti non hanno fornito indicazioni su quanto successo, sostenendo di stare vagliando tutte le ipotesi.

Morelli, dipendente alla Coop di San Lazzaro, dedicava gran parte del tempo al softball, sua grande passione. Oltre all’impegno con le Blue Girls, ricopriva anche il ruolo di allenatrice per la formazione Under 13 del team emiliano.

La Federazione Italiana Baseball Softball, attraverso un comunicato, oltre a esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Alice ha anche annunciato il rinvio della sfida tra Pianoro e Rovigo, pianificata per quest’oggi: “Le condoglianze e la vicinanza di tutta la Federazione Italiana Baseball Softball per la scomparsa della giovane atleta-allenatrice delle Blue Girls Bologna – si legge – Rinviata la sfida tra la squadra felsinea e l’Itas Mutua Rovigo in programma il 25 aprile. Sarà inoltre osservato un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Alice“.