Italian Softball Series 2025: Bollate-Forlì sull’1-1 dopo le prime due gare della finale scudetto

Ci sarà almeno una gara-4 tra MKF Bollate e Italposa Forlì nelle Italian Softball Series, vale a dire nelle serie scudetto che si concluderà nella prossima settimana. Le due squadre sono sull’1-1 dopo le prime due sfide dell’atto che decide, in quest’estate, la massima serie: al successo di Bollate in gara-1 risponde una Forlì poderosa in gara-2. Ora si lascerà il Buscherini di Forlì per trasferirsi in Lombardia.

In gara-1 il vantaggio iniziale lo prende Bollate, con il doppio di Modrego Lopez che lancia a finire il giro delle basi Eguchi ed Elisa Cecchetti. Seguono tre inning in cui gli attacchi combinano poco, poi, nel quinto, l’MKF riempie le basi e offre a Thomas il giro di mazza che porta Bigatton ed Elisa Cecchetti a siglare il 4-0. Stavolta, però, è immediata la reazione di Forlì, che con il fuoricampo da due punti di Vigna muove per la prima volta il punteggio. Di qui in avanti è solo in questo modo che si realizza: home run di Modrego Lopez da un punto nell’ultima ripresa, risposta da due di Gasparotto, ma al di là del successivo walk di Giacomettti non si va. 5-4: finisce così.

Gara-2 prende vita sotto un segno molto diverso: triplo di Moreland, Vigna colpisce ancora con il fuoricampo e in un lampo è già 2-0 Forlì. Da una parte e dall’altra ci sono situazioni di giocatrici rimaste in terza base a fine inning, e nel secondo Gasparotto manda ancora a segno Moreland e Turci (nel frattempo entrata da pinch runner per Vigna). Lacatena con un altro singolo rincara la dose: 5-1 Forlì. Dopo tre inning nei quali succede relativamente poco, e nei quali Greta Cecchetti fa quel che può dopo che Alice Nicolini non ha proprio avuto la migliore delle giornate, nella sesta ripresa Gasparotto ci mette un altro carico: fuoricampo e 7-1 Italposa. Risultato definitivo.

Ricordiamo il calendario di gara-3 e gara-4: queste andranno in scena sabato 16 alle 18:15 e alle 21:00. E se fosse ancora necessaria un’ultima sfida, domenica 17 si tornerà in campo alle 11:00. Ma qui siamo ancora nel territorio del forse.