Sinner si vedrà in chiaro agli Internazionali d’Italia: la guida tv e i canali

Com’è noto, gli Internazionali d’Italia saranno visibili anche in chiaro, come accade ogni anno, anche se non più con le modalità che c’erano fino agli Anni ’90. In particolare, in questa stagione si entra nel secondo anno dell’accordo con il quale la Rai può trasmettere un match al giorno del Masters 1000 ATP, fino alla finale.

In buona sostanza, questo significa che gli incontri di Jannik Sinner saranno visibili al grande pubblico generalista, con la tv di Stato che ha ad oggi individuato in Rai2 il canale sul quale saranno trasmessi gli incontri dal Foro Italico. Una programmazione, comunque, suscettibile di variazione, come si è già visto l’anno scorso (edizione peraltro molto sfortunata per la tv di Stato, per i vari forfait, e senz’altro a Viale Mazzini c’è gran voglia di rifarsi quest’anno sotto numerosi aspetti).

Non va del resto dimenticato che una buona parte di quello che, in Italia, è il fenomeno Sinner si deve anche al fatto che l’esplosione di Jannik è coincisa con la trasmissione, presente già dal 2021, delle ATP Finals sulla Rai: quelle del 2023 portarono dati impressionanti per Rai2, sempre sopra i 2 milioni dal primo match con Djokovic in poi, fino agli oltre 5 milioni e mezzo su Rai1 della finale. Nel complesso, ogni volta che Sinner chiama, il pubblico risponde, com’è stato ampiamente provato nelle ultime due stagioni.

Di seguito il calendario della programmazione Rai per gli Internazionali d’Italia di Roma, che sarà divisa tra Rai2 e RaiPlay, salvo modifiche decise dalla rete in corso d’opera. Oltre al match maschile al giorno, sarà trasmessa una finale a scelta tra quella di singolare femminile, di doppio maschile o di doppio femminile; queste due avranno spazio tv se vi saranno in gara giocatori italiani, altrimenti sarà l’ultimo atto WTA ad avere la precedenza sulle altre due in rigoroso ordine.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 IN CHIARO

Da mercoledì 7 maggio

Un incontro al giorno in chiaro in su Rai2; prevista la trasmissione della finale femminile o, se vi giungessero italiani, di doppio maschile o, in subordine, di doppio femminile.

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLI IN TV IN CHIARO E IN STREAMING

Diretta tv: Rai2 (un match al giorno, salvo variazioni)

Diretta streaming: RaiPlay