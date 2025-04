Rugby, Challenge Cup: ottavi di finale, tutti i risultati

Si sono disputati nel weekend gli ottavi di finale delle coppe europee di rugby e la Challenge Cup ha regalato grandi emozioni, premiando soprattutto i club che giocano nell’United Rugby Championship, con ben quattro squadre che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Ecco come è andata.

Si è partiti venerdì sera con due match. Nel primo l’Edimburgo ha superato i sudafricani Lions per 24-12, ipotecando il match già nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 17-0. Nella seconda partita, invece, successo esterno per Bath, che non ha avuto problemi a espugnare il campo di Pau con un rotondo 24-49.

Vittoria esterna a dare il là anche al sabato ovale, con i sudafricani Bulls che hanno battuto Bayonne per 22-32, con gli ospiti partiti subito forte e che poi hanno saputo gestire il vantaggio fino alla fine. Successo in trasferta anche per Gloucester e nuovo ko per una squadra francese, con gli inglesi che hanno battuto Montpellier 17-24. Vittoria in rimonta, dopo che i padroni di casa avevano chiuso i primi 40 minuti avanti 17-14.

Ennesimo successo lontano dalle mura amiche anche a Perpignan, dove l’Usap è uscito sconfitto per 18-24 per mano del Racing 92, con la meta di Wame Naituvi al 65’ a fare la differenza. Successo casalingo, invece, per il Connacht che a Galway ha battuto Cardiff per 35-20, con le mete di Shayne Bolton e Paul Boyle a chiudere il discorso nell’ultimo quarto del match.

Gli ultimi due incontri, infine, hanno visto il Lione avere la meglio dei sudafricani Sharks per 34-21, mentre il derby gallese ha premiato gli Ospreys che hanno battuto gli Scarlets 36-14. Quarti di finale che, dunque, vedranno affrontarsi Edimburgo-Bulls, Ospreys-Lione, Connacht-Racing 92 e Bath Gloucester.