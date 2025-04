Rugby, Champions Cup: ottavi di finale, tutti i risultati

Si sono disputati nel weekend gli ottavi di finale delle coppe europee di rugby e la Champions Cup ha regalato sfide incredibili e risultati spesso sorprendenti. E grandi delusioni, come quella della Benetton Treviso, arrivata a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale. Ecco come è andata.

Si è partiti venerdì sera dalla sfida tra i Northampton Saints e Clermont, match che ha visto i francesi partire forte, con un parziale di 0-10 nei primi 12 minuti, ma poi sono stati gli inglesi a prendere in mano il match e scappare via fino al 46-24 finale. Clamorosa, invece, la partita tra Tolone e Saracens, una partita che si è chiusa con 114 punti totali segnati e 16 mete segnate. Un primo tempo equilibratissimo, chiuso con gli inglesi avanti 27-35, ma nella ripresa si sono scatenati i padroni di casa che si sono imposti per 72-42.

Non c’è stata storia, invece, a Dublino, dove il Leinster ha demolito gli Harlequins. Un primo tempo ancora quasi equilibrato, chiuso con tre mete a zero per i dubliners, che però nella ripresa sono scappati via chiudendo con 9 mete segnate e un punteggio di 62-0. Come detto, tanta rabbia in casa Treviso, che a Castres è stata eliminata perdendo 39-37, con la meta di Jeremy Fernandez a ribaltare tutto a tempo praticamente scaduto.

Emozioni ed equilibrio anche tra La Rochelle e Munster, con gli irlandesi che nei primi 50 minuti di gioco sono riusciti a scappare via sul 10-22, ma a essere decisivo è stato il drop di Jack Crowley al 68’ che ha reso inutile la rimonta dei francesi e match chiuso sul 24-25. Netto, invece, il successo dei Glasgow Warriors contro i Leicester Tigers, con gli scozzesi sempre a fare le lepri e poi scappati via nella ripresa per il 43-19 finale.

Hanno sorriso alla Francia le ultime due partite in programma, con il Bordeaux che ha avuto nettamente la meglio sull’Ulster per 43-31, mentre il Tolosa ha battuto gli Sale Sharks per 38-15, ma ha perso Ange Capuozzo per un grave infortunio. Quarti di finale che, dunque, vedranno affrontarsi Leinster-Glasgow, Bordeaux-Munster, Northampton-Castres e Tolone-Tolosa.