Rugby, al via gli ottavi di finale di Champions Cup

Tornano le coppe europee e questo fine settimana vanno in scena gli ottavi di finale della Champions Cup. Otto sfide da dentro o fuori per sapere chi andrà avanti nel massimo torneo continentale di rugby e in campo ci sarà – per la prima volta nella storia – anche una squadra italiana, la Benetton Treviso.

Si parte domani sera con l’anticipo del venerdì che vedrà in campo gli inglesi Northampton Saints e i francesi del Clermont. Una sfida che vede i padroni di casa favoriti, forti delle tre vittorie nella prima fase, mentre Clermont ha agguantato gli ottavi solo all’ultimo. Si continua, poi, sabato a ora di pranzo con Tolone-Saracens, situazione simile alle precedente, con i francesi che hanno dominato il loro girone. “Testacoda” anche per Leinster-Harlequins, in programma alle 16, con gli irlandesi favoriti d’obbligo.

Sempre sabato, sempre alle 16, come detto sarà la prima volta della Benetton Treviso, impegnata sul campo del Castres. I francesi sono i favoriti d’obbligo della vigilia, stanno correndo anche in Top 14, ma i veneti sognano il colpaccio. Sabato alle 18.30 sarà la volta di La Rochelle-Munster, match sulla carta molto equilibrato, mentre il sabato si chiude alle 21 con Glasgow Warriors-Leicester Tigers, due formazioni in ottima forma e scozzesi con un piccolo vantaggio dato dal giocare in casa.

Due, infine, le sfide di domenica. Si inizia alle 13.30 con Bordeaux-Ulster, match che promette emozioni e senza una vera favorita d’obbligo, mentre si chiude alle 16 con Tolosa-Sale Sharks, con i francesi che punteranno sull’esperienza a questi livelli per staccare il biglietto per i quarti di finale.