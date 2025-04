Rugby, Manuel Zuliani: “Con Castres è una finale, non ci poniamo limiti”

Tornano questo weekend le coppe continentali di rugby e per la prima volta nella storia una squadra italiana sarà presente negli ottavi di finale di Champions Cup. La Benetton Treviso, infatti, ha staccato il biglietto dopo la fase a gironi e sfiderà sabato, con fischio d’inizio alle ore 16, allo Stade Pierre-Fabre il Castres. Una sfida da dentro o fuori, ma Manuel Zuliani non si pone limiti.

“Non ci limitiamo a nulla e affronteremo questa partita come fosse una finale, dando il massimo in allenamento e arrivando a Castres nel migliore dei modi” ha dichiarato la terza linea di Treviso e della nazionale italiana, intervistata sul sito del team veneto.

Una partita senza appello e un campo, quello dello Stade Pierre-Fabre, duro da espugnare. “Come tutte le settimane, ogni partita per noi è come se fosse una finale. Questa gara lo è ancora di più: siamo entrati nella storia conquistando gli ottavi di finale e proveremo ad andare avanti” le parole di Zuliani.

E per vincere non ci potranno essere errori o cali di tensione e il giocatore biancoverde vuole sottolineare l’unità del gruppo, nonostante le tante voci che circolano dopo l’addio annunciato di Marco Bortolami a fine stagione. Invece, secondo Zuliani, è proprio il gruppo l’arma in più di Treviso, come si è visto nella vittoria in extremis lo scorso weekend contro Cardiff. “La forza che ha questa squadra nel rimanere unita, nonostante le difficoltà, ha fatto la differenza. Fino alla fine abbiamo creduto di poter vincere la partita e così è stato” ha detto la terza linea.