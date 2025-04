Rugby, Champions Cup: la Benetton Treviso a Castres sognando i quarti di finale

Tornano le coppe europee e sabato, con fischio d’inizio alle 16.00, prima storica apparizione della Benetton Treviso nella fase finale della Champions Cup. I veneti saranno impegnati sul difficile campo del Castres per gli ottavi di finale della più importante coppa europea di rugby.

L’avventura dei ragazzi di Marco Bortolami era iniziata in salita in Champions Cup, con il 28-0 subito a Clermont, ma poi è arrivata la vittoria di misura 22-21 contro Bath a Monigo. Il ko subito a Bristol per 35-29 ha rischiato di compromettere la corsa dei veneti, che hanno staccato il biglietto per gli ottavi battendo 32-25 La Rochelle.

Anche Castres ha esordito con un pesante ko in Champions Cup, perdendo 38-8 in casa dei Northampton Saints, ma poi è arrivata – proprio come per Treviso – la vittoria di misura per 16-14 contro Munster. I francesi hanno poi ipotecato l’accesso ai playoff battendo i Bulls con un netto 49-10, prima di espugnare il campo dei Saracens per 24-32.

Come si vede, due percorsi non diversissimi, ma che hanno confermato l’alta qualità della rosa del Castres, favorita d’obbligo alla vigilia del match. A favore dei francesi anche un percorso “tranquillo” in Top 14, dove sono comodamente in zona playoff, mentre i biancoverdi sono in piena lotta per staccare un posto nella top 8 dell’United Rugby Championship. Gli sforzi di campionato potranno influire sulle prestazioni di sabato?

“E’ la prima volta che il Benetton Rugby arriva agli ottavi di finale di Champions Cup. Si tratta di una partita importantissima per noi, ma dobbiamo viverla come tutte le altre: con molta voglia di giocarla e dando il meglio di noi” ha dichiarato Ignacio Mendy alla vigilia del match. “Noi scendiamo in campo con la stessa mentalità di vincere la partita, a prescindere che si tratti di un ottavo di finale o una partita del girone. L’aspetto mentale sarà molto importante e chi vincerà la lotta psicologica, secondo me avrà la seria chance di portare a casa la partita. Come tutte le squadre francesi, Castres è una squadra molto potente a livello fisico, con degli avanti duri e sono molto forti nell’uno contro uno. Sarà una battaglia fisica e mentale” ha concluso l’ala biancoverde.