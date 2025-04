Rugby femminile, Colorno supera ancora il CUS Torino e va in finale di Coppa Conference contro il Villorba

Si trattava di una mera formalità, ma ora arriva anche l’ufficialità: la seconda finalista della Coppa Conference 2024-2025 di rugby femminile è il Colorno. Dopo aver vinto per 52-0 all’andata, le parmensi si impongono anche in trasferta, superando il CUS Torino anche nel match di ritorno per 27-31.

L’ultimo atto della competizione è fissato per sabato 26 aprile, ed in finale lo scontro che metterà in palio il trofeo sarà contro il Villorba, che non è sceso in campo quest’oggi, avanzando senza giocare per il ritiro dalla competizione del Valsugana, che ha scelto di non disputare le semifinali.

Villorba e Valsugana, però, avranno comunque modo di affrontarsi nel match che concluderà la stagione, ovvero la finale Scudetto, che si giocherà un paio di settimane più tardi, ovvero sabato 10 maggio alle ore 18.15, quando allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma in palio ci sarà il tricolore.