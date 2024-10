Rugby femminile, vincono Cus Milano, Valsugana e Villorba in Coppa Conference

Si è disputata la prima giornata della Coppa Conference di rugby femminile e in questa domenica sono state tre le partite andate in scena. Si è iniziato con Cus Milano-Cus Torino, per poi passare a Valsugana-Colorno e Villorba-Benetton Treviso. Ecco come è andata.

Grande emozioni ed equilibrio al Bicocca Stadium, dove le universitarie milanesi si sono imposte sulle torinesi per 25-24. Vittoria più netta, ma senza dominare, per il Valsugana, che a Padova si impone per 20-10 contro il temibile Colorno. Nell’ultima sfida, infine, non fatica il Villorba ad avere la meglio della Benetton Treviso, vincendo 32-15.

Tra una settimana si disputeranno i match di ritorno, con il Cus Torino che parte dall’1-4 contro il Cus Milano, mentre il Colorno dovrà compiere l’impresa per ribaltare lo 0-4 in classifica contro il Valsugana. Sfida durissima anche per la Benetton Treviso, che contro il Villorba in casa partirà dallo 0-5.

COPPA CONFERENCE

Cus Milano – Cus Torino 25-24

Valsugana – Colorno 20-10

Villorba – Benetton Treviso 32-15