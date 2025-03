Rugby, URC 2025: la Benetton Treviso batte Cardiff in extremis e vede i playoff

Si è appena conclusa allo stadio Monigo la sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese Benetton Treviso e Cardiff. Una sfida fondamentale per i veneti in chiave playoff – anche alla luce delle vittorie di ieri sera di Ulster ed Edimburgo – ma decisiva anche per le speranze dei gallesi. Ecco come è andata.

Avvio che rischia di essere subito in salita per la Benetton Treviso, con Nacho Brex che al 4’ entra scomposto su un avversario a terra, ma viene graziato e solo fallo a sfavore. Ma insiste Cardiff, soffre in difesa la squadra veneta e al 6’ arriva la marcatura di Botham per lo 0-7. Poco dopo fallo a favore della Benetton Treviso e Albornoz fissa il punteggio sul 3-7. Problemi, però, in fase difensiva per Treviso, con Bernasconi che si fa bucare dalla folata dei gallesi al 15’ e palla che arriva a Bevan che va a schiacciare il 3-14. Prima della fine del primo quarto arriva la reazione di Treviso, con Brex che crea lo spazio per Albornoz che si infila e va fino in fondo per il 10-14.

È sempre Cardiff, però, a fare la partita, usando il piede meglio di Treviso e guadagnando possesso e territorio. Al 24’, però, l’arbitro salva i gallesi, per una ginocchiata volontaria reputata semplice fallo. Al 28’, però, la scozzese Hollie Davidson non può salvare Ben Donnell che placca con la testa e senza rispettare i 10 metri e cartellino giallo per Cardiff. Prova a sfruttare la superiorità numerica la Benetton Treviso, con gli ospiti molto fallosi, ma regge la formazione gallese e nulla di fatto. Passano, così, i minuti senza che i biancoverdi mettano punti sul tabellone, sfiorando la meta al 39’, ma viene tenuto alto Halafihi. Insiste Treviso, ennesimo fallo gallese, mischia sui 5 metri, ancora un fallo, touche per Treviso e sulla maul arriva la meta di punizione che vale il sorpasso e il 17-14 con cui si va al riposo e cartellino giallo a Rory Jennings.

Nonostante la seconda inferiorità numerica è Cardiff a rendersi pericoloso a inizio ripresa, ma difende bene Treviso e si salva. E al 45’ butta via una clamorosa occasione la Benetton, con Halafihi che non controlla l’ultimo passaggio a un metro dalla meta. Grande equilibrio a Monigo, ma niente fiammate in una parte del match che fatica a decollare. Si sblocca la ripresa al 68’, ma lo fa con Cardiff che da una touche spinge e va fino in fondo con Lloyd per il 17-19. Prova a rispondere subito Treviso, ma è troppo imprecisa e arriva l’avanti di Uren e nulla di fatto. Serve una scossa per la Benetton e prova a darla Federico Ruzza, forzando un in avanti in maul agli ospiti. Altro fallo di Cardiff e Albornoz al 77’ va sulla piazzola e trova i pali per il 20-19. Gestisce il possesso Treviso aspettando l’ottantesimo e alla fine la palla viene calciata in rimessa per la festa del Monigo. Treviso che sale a 36 punti, a pari merito con Cardiff ed Edimburgo, proprio a cavallo della zona playoff.