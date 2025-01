Rugby, la Benetton Treviso sfiderà Castres negli ottavi di finale di Champions Cup

Il 2025 entrerà di diritto nella storia della Benetton Treviso e del rugby italiano, con la franchigia veneta che per la prima volta ha conquistato la qualificazione alla seconda fase della Champions Cup, la più importante manifestazione rugbistica europea per club. La vittoria contro La Rochelle ha qualificato i biancoverdi per gli ottavi di finale che si disputeranno a inizio aprile.

E l’avversaria sarà un’altra francese. A incrociare i destini della Benetton Treviso, sarà in fatti il Castres, formazione che ha chiuso al secondo posto la pool 3, ma che è reduce da tre successi consecutivi nel torneo dopo la sconfitta iniziale. Un’avversaria ostica, ma non impossibile per i ragazzi di Marco Bortolami, che sognano di continuare la propria cavalcata europea.

Castres-Benetton Treviso, dunque, è il primo degli otto match che decideranno le qualificate ai quarti di finale di Champions Cup. Le altre sfide sono l’affascinante confronto tra il Tolone e i Saracens, match tra due regine del rugby europeo. Poi ci sarà La Rochelle che affronterà il Munster, due formazioni che hanno faticato nella prima fase, ma sono approdati agli ottavi. Sulla carta, poi, il Bordeaux dovrebbe non aver problemi contro l’Ulster.

Altra francese qualificata è il Tolosa, che sarà invece impegnato contro gli inglesi Sale Sharks. Il Leinster, che ha dominato il suo girone, ospiterà invece gli Harlequins, con poi i Northampton Saints che incroceranno la strada di un Clermont che non ha convinto sin qui. Infine, ultimo match sarà quello tra i Glasgow Warriors e i Leicester Tigers, sfida che promette equilibrio e spettacolo.