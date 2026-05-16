United Rugby Championship: Benetton e Zebre, si chiude una stagione anonima

Si disputa il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, che chiude una stagione deludente per le franchigie italiane. Benetton Rugby e Zebre Parma saluteranno infatti il campionato in Sudafrica, entrambe lontane dalla zona playoff e reduci da un’annata al di sotto delle aspettative. I biancoverdi saranno impegnati a Pretoria contro i Vodacom Bulls, mentre i ducali faranno visita agli Hollywoodbets Sharks a Durban, nell’ultima tappa della tournée africana.

Per il Benetton sarà dunque l’ultimo atto della regular season, sabato 16 maggio alle ore 16 al Loftus Versfeld di Pretoria contro i Bulls, una delle formazioni più solide dell’intera competizione. La squadra trevigiana arriva dalla sconfitta rimediata una settimana fa contro gli Sharks, ko che ha lasciato i veneti al tredicesimo posto con 33 punti, ormai fuori dalla corsa playoff. I sudafricani, invece, occupano la quarta posizione con 54 punti e hanno già staccato il pass per la fase finale del torneo.

La sfida si preannuncia complicata per i biancoverdi, chiamati però a chiudere con orgoglio una stagione difficile. Coach Calum MacRae deve fare i conti con diverse assenze, tra cui quella di Jacob Umaga, fermato per squalifica. Nel XV titolare torna Matt Gallagher come estremo, con Louis Lynagh e Federico Zanandrea sulle ali, mentre al centro agiranno Tomas Medina e Paolo Odogwu. In mediana confermata la coppia composta da Alessandro Garbisi e Rhyno Smith, mentre in avanti spicca il debutto da titolare di Mattia Midena accanto al capitano Federico Ruzza in seconda linea.

Anche le Zebre Parma chiuderanno la propria stagione in Sudafrica, affrontando sabato 16 maggio alle 13:45 gli Hollywoodbets Sharks al Kings Park di Durban. Per la formazione guidata da Massimo Brunello sarà l’ultima gara di un campionato molto complicato, concluso all’ultimo posto della classifica. Gli Sharks, decimi, sono anch’essi fuori dalla postseason, ma proveranno a salutare il proprio pubblico con una vittoria davanti ai tifosi di casa.

I ducali si presenteranno a Durban con Mirko Belloni schierato come estremo e il trio arretrato completato da Malik Faissal e Simone Gesi sulle ali. In mezzo al campo spazio all’esperienza di Luca Morisi accanto a Damiano Mazza, mentre la regia sarà affidata a Giovanni Montemauri e al capitano Alessandro Fusco. Nel pacchetto di mischia agiranno Samuele Locatelli, Bautista Stavile e Alessandro Ortombina in terza linea, con Matteo Canali e Franco Carrera in seconda. In prima linea partiranno invece Muhamed Hasa, Tommaso Di Bartolomeo e Ion Neculai, in una sfida che rappresenterà l’ultimo impegno stagionale per i gialloblù.