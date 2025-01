Rugby, Benetton Treviso nella storia! Battuta La Rochelle, vola ai playoff di Champions Cup

Si è appena conclusa a Monigo la sfida valevole per la quarta, e ultima, giornata della prima fase della Champions Cup di rugby e in campo sono scese la Benetton Treviso e La Rochelle. Match decisivo per i veneti, obbligati a vincere per puntare a un posto nei playoff e non dire addio all’Europa. Ecco come è andata.

Parte subito bene per la squadra di Bortolami il match, con l’arbitro che dopo due minuti di gioco ammonisce Tawera Kerr-Barlow per uno scontro con la testa di Tommaso Menoncello. Nonostante l’inferiorità numerica, però, è La Rochelle a rendersi più pericolosa e al 9’ conquista una punizione che Hastoy piazza per lo 0-3 iniziale. Insistono ancora gli ospiti, con i biancoverdi che faticano a rendersi pericolosi e al 12’ nuova punizione per La Rochelle e Hastoy dalla piazzola firma lo 0-6. Al 17’, però, squillo trevigiano, con un pallone rubato e poi gran lavoro di Thomas Gallo, con l’argentino che alla fine libera Niccolò Cannone per la meta che vale il 7-6.

Insiste la Benetton Treviso, obbliga i francesi al fallo e al 22’ Tomas Albornoz dalla piazzola allunga per i padroni di casa sul 10-6. Ma passano solo due minuti e arriva la splendida meta di Nowell a rilanciare La Rochelle, che non trova la trasformazione e va avanti 10-11. Si ributta avanti la Benetton Treviso e al 36’ trova una nuova infrazione transalpina, ma Albornoz non trasforma. E a tempo ampiamente scaduto è Rhyno Smith ad andare sulla piazzola da 35 metri per il nuovo sorpasso e si va al riposo con la Benetton avanti 13-11.

Parte meglio la squadra di Bortolami a inizio ripresa, con La Rochelle sempre molto fallosa, e dopo un minuto di gioco Albornoz non sbaglia e allungano i padroni di casa sul 16-11. Ma, ancora una volta, gli ospiti rispondono subito e al 44’ un buon lavoro di Atonio permette a Tawera Kerr-Barlow di andare oltre e La Rochelle di nuovo in vantaggio 16-18. Continua, però, il botta e risposta in un match tesissimo e decisivo per entrambe le squadre e, così, al 50’ è Rhyno Smith a trovare i pali per il controsorpasso di Treviso sul 19-18. Al 53’ occasione buttata dai veneti, con Smith di nuovo sulla piazzola, ma scade il tempo e il suo calcio non è valido. E oltre al danno la beffa, perché due minuti dopo arriva la seconda marcatura personale di Kerr-Barlow e La Rochelle torna avanti 19-25.

Serve una reazione dei veneti, che per qualificarsi ai playoff devono vincere, mentre con una sconfitta è fondamentale almeno un punto di bonus per tenere una fiammella di speranza accesa. E al 59’ un nuovo fallo francese manda Rhyno Smith sulla piazzola, non sbaglia e punteggio sul 22-25. Due minuti dopo, però, brutte notizie per Treviso, perché l’arbitro chiede aiuto al Tmo e arriva il cartellino giallo a Giosue Zilocchi, appena entrato in campo, per un fallo su Seuteni. Ora la strada è ancora più in salita per i veneti. Ma la reazione è rabbiosa, la Benetton Treviso si porta in attacco, obbliga all’ennesimo fallo i francesi e al 62’ Smith impatta il risultato sul 25-25. Sembra che l’inferiorità numerica faccia bene ai biancoverdi, che insistono a spingere e al 66’ trovano la seconda meta di giornata, questa volta con Bautista Bernasconi per il 32-25. Ora è La Rochelle a buttarsi in avanti con disperazione, a caccia della meta del pareggio che vorrebbe dire qualificazione certa. Treviso ora arroccata in difesa della propria linea di meta, con un occhio al cronometro. E quando La Rochelle sbaglia e il cronometro è rosso è festa Treviso. Vince 32-25 e conquista una storica qualificazione ai playoff di Champions Cup.