Rugby, in Serie A elite vincono Viadana, Petrarca e Mogliano

Si sono disputati tre match della diciassettesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e la corsa all’ultimo posto playoff resta apertissima. Fiamme Oro e Valorugby, infatti, escono entrambe sconfitte dalla doppia sfida contro le formazioni venete di Petrarca e Mogliano, mentre in vetta il Viadana conquista matematicamente il primo posto finale in classifica.

Dura mezz’ora l’equilibrio nel big match tra Viadana e Rovigo. Poi sono i padroni di casa a scappare via e conquistare matematicamente il primo posto in regular season. Servono, invece, le mete di Minozzi e De Masi al Petrarca Padova per espugnare il campo delle Fiamme Oro e mettere nel mirino il secondo posto del Rovigo. Fiamme Oro che sprecano un’occasione d’oro per salire al quarto posto, visto che cade anche il Valorugby Emilia, sconfitto a Mogliano.

Serie A Elite Maschile, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 62-34

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby 21-26

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia 35-26

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons

S.S. Lazio Rugby 1927 v HBS Colorno 1975

Serie A Elite Maschile, Classifica

Rugby Viadana 1970 68 punti; FEMI-CZ Rovigo 62; Petrarca Rugby 61; Valorugby Emilia 53; Fiamme Oro Rugby 50; Mogliano Veneto Rugby 43; HBS Colorno 1975 34; Rangers Rugby Vicenza 24; Sitav Rugby Lyons 19; S.S. Lazio Rugby 1927 7