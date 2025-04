Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi Tocco da Casauria-Penne: orari, percorso, tv, favoriti. Covi ci riprova

Seconda tappa per il Giro d’Abruzzo 2025: frazione più impegnativa rispetto a quella di ieri, dovrebbero muoversi gli scalatori puri. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, il programma e i favoriti.

PERCORSO

Partenza da Tocco da Casauria, 138 chilometri da percorrere, ma ricchi di insidie fino a Penne. Primo GPM da affrontare è Forcella di Acciano (4.7 km al 9.4%), subito una salita durissima. Discesa, falsopiano, altra lunga discesa per tornare a salire verso Forca di Penne (12.7 km a 4.4%). Scollinamento ad una quarantina di chilometri dall’arrivo. Non sarà un GPM, ma occhio agli ultimi chilometri: costantemente in salita con pendenze attorno al 6-7%.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2025

Mercoledì 16 aprile

Seconda tappa – Tocco da Casauria-Penne (138 chilometri)

Orario di partenza: 11.55

Orario stimato di arrivo: 15.30

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre) e su Eurosport 1 HD (canale 210) dalle ore 13.40

Diretta streaming: RaiPlay, Dazn, SKyGo, NOW e Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Alessandro Covi dopo essersi sbloccato da un digiuno lungo 3 anni va a caccia del bis. È lui il capitano della UAE Team Emirates – XRG, vorrà sicuramente conservare la maglia di leader della classifica ma non sarà facile su un percorso duro. I rivali? Il neozelandese George Bennett (Israel Premier Tech Academy) è il grande favorito per il successo finale, occhio anche ad un veterano come Louis Meintjes (Intermarché – Wanty).