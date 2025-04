Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi Scerni-Crecchio: orari, percorso, tv, favoriti. Frazione insidiosa per determinare il primo leader

Parte oggi 15 aprile il Giro d’Abruzzo 2025, tornato nel calendario ciclistico dopo anni di assenza. La corsa italiana sarà composta da 4 entusiasmanti tappe che non lasceranno spazio al riposo dei corridori. Saranno percorsi, in totale, 615 chilometri con la tappa regina che prevedrà l’arrivo a Roccaraso. L’anno scorso vinse la classifica generale Alexey Lutsenko.

Tante le asperità da superare nei quattro giorni di gara, con una prima tappa già molto movimentata. Saranno 18 le squadre al via, 2 di queste Word Tour con ben 10 team italiani presenti. La prima tappa partirà da Scerni ed arriverà dopo 151 chilometri a Crecchio. La prima maglia di leader verrà assegnata al termine di una tappa movimentata con un solo GPM presente.

PERCORSO

La corsa italiana parte con una tappa tutt’altro che banale. Dopo i primi 60 chilometri pianeggianti i corridori dovranno affrontare la prima asperità del Giro: Bocca di Valle, con i suoi 1,9 chilometri ad una pendenza media del 3,2%. Da qui ci saranno continui saliscendi, intervallati dallo Sprint intermedio di Ripa Teatina, che termineranno sull’arrivo di Crecchio.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO D’ABRUZZO 2025

Martedì 15 aprile

Prima tappa – Scerni-Crecchio (151 chilometri)

ORARI

Orario di partenza: 11.55

Orario stimato di arrivo: 15.30

DOVE VEDERELA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre) e su Eurosport 1 HD (canale 210) dalle ore 13.30

Diretta streaming: RaiPlay, Dazn, SKyGo, NOW e Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Difficile prevedere chi è il favorito per questa tappa insidiosa. Attenzione particolare va posta sui cacciatori di tappe quali: Luca Colnaghi e Martin Marcellusi, entrambi in forza alla VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Non possono essere ignorate le qualità di finisseur di Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini) e di Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) che potrebbero approfittare dell’arrivo insidioso.