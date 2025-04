Jannik Sinner ha rotto il silenzio nel cuore della squalifica di tre mesi che scadrà il prossimo 4 maggio. Il numero 1 del mondo ha parlato ai microfoni di Sky quando manca poco più di un mese al suo ritorno in campo, previsto per gli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino ha manifestato una certa umanità nel corso dell’intervista, evidenziando il proprio stato d’animo e soffermandosi sulle sensazioni avute in occasione della squalifica.

Jannik Sinner ha parlato a cuore aperto: “Mi sono sentito molto tranquillo. La decisione di andare verso la sospensione di tre mesi era molto rapida, abbiamo accettato in poco tempo anche se io non ero tanto d’accordo. Alla fine si deve scegliere il male minore, anche se a volte è un po’ ingiusto. Se guardiamo le cose poteva andare molto peggio e con più ingiustizia. Quando ho preso questa decisione ci ho messo un pochino a ritrovarmi, poi sono successe cose fuori da questo tema non molto semplici per me”.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “Ero molto fragile dopo quello che era successo. quando ho preso la sospensione a Doha ero molto fragile, sono successe cose che non mi aspettavo, delle reazioni mie che non mi aspettavo. Vi direi una bugia dicendo che sono una persona senza sentimenti ed emozioni, nella vita si impara e anno dopo anno conosco sempre meglio me come persona e che valore ho. Non è stato molto facile, ma le persone attorno a me mi hanno aiutato a capire quello che è successo“.