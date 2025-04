Rally, Kalle Rovanperä domina il venerdì alle Canarie. Ogier ed Evans inseguono

Il Mondiale Rally è protagonista nel weekend con il 49mo Rally delle Canarie, evento su asfalto che si svolge nella località spagnola dopo gli appuntamenti andati in scena negli ultimi mesi tra Montecarlo, Svezia e Kenya. Il finlandese Kalle Rovanperä ha dettato legge nel venerdì in terra iberica, firmando il miglior tempo in tutte le sei prove speciali. Il pilota della Toyota, affiancato dal connazionale Jonne Halttunen, ha chiuso il primo terzo del fine settimana con il tempo complessivo di 1h10:31.8.

Il nordico ha preceduto di 26.8 il francese Sebastian Ogier, tornato al volante della sua Toyota dopo la vittoria ottenuto a gennaio nel Principato. Il britannico Elfyn Evans, anch’egli membro della scuderia giapponese, occupa il terzo posto con un ritardo di 36.4 secondi dalla vetta. Il leader del Mondiale, reduce dai successi sulle nevi svedese e nel Safari africano, si è lasciato alle spalle il finlandese Pajari (quarto a 56.3) e il giapponese Katsuta (quinto a 1’07”).

Il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Taenak, rispettivamente secondo e terzo in classifica generale, si trovano in sesta e settima posizione con le loro Hyundai (a 1:14.3 e 1:15.1). L’italiano Roberto Daprà è diciottesimo con la Skoda. Si proseguirà domani (sabato 26 aprile) con altre sette prove speciali, poi domenica la conclusione con gli ultimi cinque atti.