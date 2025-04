Rally Isole Canarie, chi fermerà Toyota ed Evans?

Il FIA World Rally Championship torna in Europa con il Rally Isole Canarie, quarto evento del campionato 2025. L’asfalto torna protagonista dopo l’avvincente sfida sulla neve della Svezia e l’atipico round in Africa in Kenya.

Sarà un round tutto da seguire, un debutto assoluto ‘tra i grandi’ per una manifestazione che negli ultimi anni è stata valida per il campionato europeo. Tante le incognite nelle diciotto speciali previste, la Spagna torna protagonista dopo le trenta edizioni del Rally Catalogna (l’ultima nel 2022 con le attuali Rally1).

La Toyota parte come l’auto da battere con tre successi all’attivo in altrettante corse disputate. Sébastien Ogier, in azione part-time e pronto per tornare al volante questo fine settimana, ha primeggiato a Montecarlo prima di cedere il testimone al gallese Elfyn Evans.

Il n. 33 del gruppo, secondo classificato sulle strade di Gap a gennaio, è saldamente al comando della classifica. L’esperto 36enne è in uno stato di grazia, leader con 88 punti contro i 52 di Thierry Neuville ed i 49p di Ott Tanak.

Il belga e l’estone guidano l’armata Hyundai Motorsport che in Africa non ha saputo approfittare dei problemi riscontrati da Takamoto Katsuta oppure dalla Toyota GR Yaris Rally1 n. 69 di Kalle Rovanperä.

Il giapponese ed il finnico tornano regolarmente in azione con Toyota GR che oltre ad Ogier ed ad Evans sarà protagonista anche con il finlandese Sami Pajari. Confermato con la terza Hyundai, invece, il transalpino Adrien Fourmaux, vincitore del Rally Canarie 2020 al volante di una Ford Fiesta R5 Mk. II.

Il programma inizierà nella giornata di venerdì 25 aprile con la disputa delle prime sei speciali (tre da ripetere due volte). Nell’ordine sono previste Valsequillo – Telde da 26.32 km, Velleseco – Artenara da 15.27 km e La Aldea – Mogán da 17.83 km.