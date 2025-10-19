Rovanpera trionfa al Rally Europa Centrale. La Toyota conquista il titolo costruttori

Kalle Rovanpera ha vinto il Rally dell’Europa Centrale, terzultimo appuntamento del calendario WRC 2025 nonché ultima tappa su asfalto. Il responso, già nell’aria visto l’andazzo nel weekend e il ritiro di Ogier, è stato certificato nella giornata odierna, dove il finlandese si è imposto in tutti e tre gli stage in programma, gestendo il grande vantaggio accumulato.

Il francese tuttavia è tornato comunque oggi a bordo della sua GR Yaris Rally 1 prendendo tutti i punti che poteva tra Super Sunday e Power Stage, ovvero 10. Rovanpera ha invece chiuso i conti con il totale di 2:36.20.1, precedendo così il compagno di squadra Elfyn Evans, secondo con un gap di +33’’7 davanti all’i20 dell’estone Ott Tanak, terzo con +49’’3.

Quanto successo ha cambiato le carte in tavola nella classifica piloti, con Evans al comando con il totale di 247 punti, seguito da Ogier, ora secondo a 234 appaiato a Rovanpera, terzo con lo stesso parziale. Chiudono la top 5 invece Tanak (197) e Neuville (166).

Da segnalare, ma è più che altro una formalità, il trionfo della Toyota Gazoo Racing nella classifica costruttori. La casa giapponese adesso è solo ad una lunghezza da Lancia, scuderia che detiene il record di vittorie.