Rally Isole Canarie: Rovanpera si impone nello Shakedown, secondo Katsuta

Si apre nel segno di Kalle Rovanpera il Rally delle Isole Canarie, evento in scena questo fine settimana. Il pilota finlandese si è infatti posizionato davanti a tutti in occasione dello Shakedown, mandando un segnale chiarissimo a tutti i principali avversari.

Nello specifico, il nordico a bordo della Toyoya ha percorso in modo più veloce il tracciato “Santa Brigida”, di una lunghezza di 6,26 KM, fermando il cronometro a 4’10’’0 in occasione del secondo tentativo, mostrando grande confidenza in termini di assetto.

Al secondo posto si è invece piazzato Takamoto Katsuta, il quale ha raccolto un gap di 2’’5 rispetto a Rovanpera precedendo Ott Tanak e Thierry Neuville, rispettivamente terzo e quarto con lo stesso crono (4’12’’9). Completa la top 5 infine Elfyn Evans, il quale si è messo alle spalle per un paio di decimi Sebastien Ogier.

Domani, venerdì 25 aprile, si inizierà a fare sul serio con la prima giornata effettiva di competizioni.