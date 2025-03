Evans non sbaglia e vince il Rally Safari Kenya 2025

Elfyn Evan vince per la prima volta in carriera il Rally Safari Kenya 2025, terzo round del FIA World Rally Championship. Il gallese di Toyota ottiene la seconda affermazione dell’anno ed allunga sensibilmente in classifica sui rivali dopo un nuovo week-end da incorniciare.

Undicesima affermazione in carriera, la prima in Africa, per il britannico che ha chiuso la manifestazione con oltre 1 minuto di vantaggio nei confronti delle Hyundai di Ott Tanak ed Thierry Neuville.

La domenica nei pressi di Nairobi non ha mai visto Evans in difficoltà. La Toyota n. 33 ha amministrato la situazione tenendo a debita distanza nella graduatoria generale le due Hyundai i20 N ufficiali. Competitiva quest’oggi anche la terza auto coreana, affidata come accaduto nei primi due round al francese Adrien Fourmaux.

Ritiro per Kalle Rovanperä in seguito ad alcuni problemi tecnici. Il due volte campione del mondo ha sofferto già ieri con la rottura di una sospensione, il 24enne era in lotta per il podio insieme alla Toyota n. 18 di Takamoto Katsuta. Quest’ultimo, giapponese, si è classificato quinto overall alle spalle del teammate finlandese Sami Pajari in seguito ad un cappottamento durante la Power Stage.

Il Super Sunday, la speciale graduatoria che prende in considerazione solamente le speciali dell’ultima giornata, è stato assegnato ad Adrien Fourmaux così come la Power Stage denominata ‘ Hell’s Gate 2’.

Piccola pausa per i protagonisti del FIA WRC, prossima tappa nel fine settimana del 27 aprile in Spagna con il Rally Isole Canarie (asfalto).

RISULTATO FIA WRC RALLY SAFARI KENYA