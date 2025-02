MotoGP, tutti i piloti italiani nel Mondiale 2025: nessun rookie per il terzo anno di fila

Mancano solamente tre giorni alle prime sessioni ufficiali del Gran Premio di Thailandia 2025, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Motomondiale. Tante novità in griglia rispetto all’anno scorso tra esordienti ed i vari trasferimenti dell’inverno, ma l’Italia continuerà ad affidarsi in MotoGP agli stessi sei piloti per il terzo campionato consecutivo.

Gli ultimi azzurri a debuttare nella classe regina sono stati Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio nel 2022, mentre dal 2023 in poi il blocco tricolore in top class è rimasto invariato almeno a livello di line-up ufficiale (senza considerare quindi collaudatori, wild card e sostituzioni sporadiche). Va detto che in questo triennio sono arrivati in generale pochi rookie in MotoGP: Augusto Fernandez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Ai Ogura e Somkiat Chantra.

Il Bel Paese spera di tornare sul trono iridato della categoria con Francesco Bagnaia, già campione nel 2022 e 2023, che si appresta ad affrontare un duello titanico con il nuovo compagno di squadra Marc Marquez tra le fila del team factory Ducati. La GP25 emiliana sarà a disposizione anche di Fabio Di Giannantonio, mentre il suo vicino di box (team VR46) Franco Morbidelli guiderà una GP24.

Prosegue il percorso da pilota ufficiale HRC di Luca Marini, a caccia di riscatto dopo un 2024 da incubo, mentre sono pronti a voltare pagina due top rider come Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Entrambi hanno lasciato la famiglia Ducati per immergersi in una nuova avventura, con il primo al fianco del campione mondiale in carica Jorge Martin nel team ufficiale Aprilia ed il secondo con la KTM del team Tech 3.