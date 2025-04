Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 30 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Saranno due gli italiani protagonisti quest’oggi ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor in altura della capitale spagnola: martedì 30 aprile, infatti, scenderanno in campo entrambi gli azzurri ancora in corsa nel singolare maschile.

Saranno in campo per quanto concerne il singolare maschile Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: il primo affronterà l’australiano Alex De Minaur, mentre il secondo sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, ma entrambi giocheranno il match valido per gli ottavi di finale.

La giornata odierna del torneo ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Mercoledì 30 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle 13:00

Madison Keys-Iga Swiatek

Non prima delle 16:00

Jack Draper-Tommy Paul

Non prima delle 20:00

Aryna Sabalenka-Marta Kostyuk

Non prima delle 21.30

Alex de Minaur-Lorenzo Musetti

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle 13:00

Frances Tiafoe-Matteo Arnaldi

Non prima delle 15:00

Mirra Andreeva-Coco Gauff

A seguire

Moyuka Uchijima-Elina Svitolina

Non prima delle 19:30

Grigor Dimitrov-Gabriel Diallo

Stadium 3

Dalle ore 13:00

Alexander Erler/Constantin Frantzen-Harri Heliovaara/Henry Patten

A seguire

Marcelo Arevalo/Mate Pavic-Jamie Murray/Rajeev Ram

A seguire

Joe Salisbury/Neal Skupski-Christian Harrison-Evan King

A seguire

Maximo Gonzalez/Andres Molteni-Rohan Bopanna/Ben Shelton

Court 5

Dalle ore 13:00

Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko-Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund

A seguire

Sorana Cirstea/Anna Kalinskaya-Linda Noskova/Clara Tauson

A seguire

Andre Goransson/Sem Verbeek-Kevin Krawietz/Tim Puetz

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per i match degli italiani.