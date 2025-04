Nuoto, i qualificati dell’Italia per i Mondiali di Singapore. Resta la carta Settecolli

I Campionati Italiani hanno permesso ad alcuni azzurri di conquistare la qualificazione ai Mondiali 2025 di nuoto, che andranno in scena a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Nella vasca di Riccione si è messa in luce una splendida Sara Curtis, capace di siglare il record nazionale dei 50 e dei 100 stile libero meritandosi il pass per la rassegna iridata. Doppia carta anche per Nicolò Martinenghi tra 50 e 100 rana, mentre Simona Quadarella si è meritata il volo aereo per l’Asia grazie alla prestazione offerta sugli 800 stile libero.

Due azzurre si sono guadagnate un posto sul blocchetto dei 100 rana (Anita Bottazzo e Lisa Angiolini), mentre Anita Gastaldi e Sara Franceschi hanno festeggiato sui 200 misti. Promossi anche Leonardo Deplano sui 50 stile libero e Simone Cerasuolo sui 50 rana, mentre Thomas Ceccon aveva già fatto registrare il tempo utile sui 100 dorso in Australia qualche settimana fa. Risultano ammesse anche quattro staffette: 4×100 stile libero per entrambi i sessi, 4×100 mista maschile e femminile.

Al momento spicca una grande esclusione ed è quella di Benedetta Pilato, che al momento appare ben lontana dalla forma dei giorni migliori. La delegazione italiana che volerà a Singapore verrà delineata dopo il Settecolli, evento che rappresenterà l’ultima carta di qualificazione per diversi azzurri: appuntamento dal 13 al 15 giugno per meritarsi la partecipazione all’evento agonistico più importante della stagione. Di seguito il quadro completo degli italiani qualificati ai Mondiali 2025 di nuoto.

ITALIANI QUALIFICATI AI MONDIALI NUOTO 2025

Simona Quadarella (800 stile libero)

Anita Bottazzo (100 rana)

Lisa Angiolini (100 rana)

Leonardo Deplano (50 stile libero)

Nicolò Martinenghi (50 rana, 100 rana)

Sara Franceschi (200 misti)

Anita Gastaldi (200 misti)

Sara Curtis (50 stile libero, 100 stile libero)

Thomas Ceccon (100 dorso)

Simone Cerasuolo (50 rana)

4×100 stile libero femminile (con Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci)

4×100 stile libero maschile (con Thomas Ceccon e Manuel Frigo)

4×100 mista maschile

4×100 mista femminile